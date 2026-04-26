Derbide ilk yarı Galatasaray'ın: 1-0

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya "Uğurcan Çakır - Sallai, Sanchez, Abdülkerim Barkdakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz Victor Osimhen" 11'i ile çıktı. Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktükroğlu, Cherif" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 11'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Talisca'nın kullandığı penaltı atışında top yandan dışarı gitti. 40'ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Lemina'nın kafayla arkaya aşırttığı topu göğsüyle kontrol eden Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

