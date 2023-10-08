Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 Yendi
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STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet ÇiçekKASIMPAŞA: Gianniotis- Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk.62 Duhan Aksu), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes (Dk.89 Erdem Çetinkaya), Haijradonic (Dk.80 Gomis), Bestien (Dk.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek
KASIMPAŞA: Gianniotis- Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk.62 Duhan Aksu), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes (Dk.89 Erdem Çetinkaya), Haijradonic (Dk.80 Gomis), Bestien (Dk.62 Costas), Ngoy
FENERBAHÇE: Livakovic- Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde (Dk.74 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk.74 Kent), Szymanski (Dk.85 Zacj), Tadic, Dzeko (Dk.74 Batshuayi)
GOL: Dk.6 Dzeko, Dk.45+3 Tadic (pen.) (Fenerbahçe)
SARI KART: Ngoy, Omeruo, Sadık ( Kasımpaşa )
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.
6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in ortasında topla buluşan Dzeko'nun vurunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'ten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
12'nci dakikada Tadic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
38'inci dakikada Dzeko'nun ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
42'nci dakikada Gökhan Gül'ün uzaktan sert vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu Ferdi uzaklaştırdı.
45+1inci dakikada Dzeko, ceza sahasında Yasin Özcan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
45+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Tadic, topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
60'ıncı dakikada İrfan Can'ın soldan sert ortasında kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.
78'inci dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
88'inci dakikada Fred'in ceza sahası içi solundan ortasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
90+4'üncü dakikada Mert'in pasında topla buluşan Ferdi'nin penaltı noktasına yaptığı ortada Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR GALİBİYETİ TARAFTARIYLA KUTLADI
Fenerbahçeli futbolcular, 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetini taraftarıyla kutladı. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarla birlikte karşılıklı tezahürat yaptı.