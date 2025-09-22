Haberler

Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı Hakan Bilal Kutlualp

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirerek kulübün 38. başkanı oldu. Sarı-lacivertlilerde başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in Sadettin Saran lehine yarıştan çekilmesi dönüm noktası oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

SEÇİMİN GİZLİ KAHRAMANI HAKAN BİLAL KUTLUALP

24 bin küsür üyenin katıldığı ve 257 oy farkla biten başkanlık seçiminin kaderini Hakan Bilal Kutlualp belirledi. Seçimin haziran ayında yapılması için düzenlenen imza kampanyasını başlatan ve başkanlığa aday olan Hakan Bilal Kutlualp, kongreye günler kala Fenerbahçe'ye başkan seçilen Sadettin Saran lehine çekildi. Böylelikle Kutlualp'in oyları Saran'a gitti.

ALİ KOÇ'UN 1 YILDA 4 BİN 936 OYU ERİDİ

9 Haziran 2024'te Aziz Yıldırım'la yarıştığı olağan kongrede 16 bin 464 oy alan Ali Koç, dünkü olağanüstü seçimde 12 bin 68 oy toplayabildi. Böylelikle Koç'un oyları bir yılda 4 bin 936 oy azaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
