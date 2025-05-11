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Felix Uduokai'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Felix Uduokai'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta kafa travması yaşayan Felix Uduokai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu olmadığı açıklandı. Oyuncu hastanede gözlem altında tutuluyor.

Ali DANAŞ/İSTANBUL, -BEŞİKTAŞ'da Süper Lig'in 35'inci haftasında bugün 4-1 kazanılan Adana Demirspor müsabakasının 19'uncu dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması sonucu maçı tamamlayamayan Felix Uduokai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Adanademirspor müsabakasının 19. Dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai Acıbadem Fulya hastanesinde gözlem altındadır yapılan nörolojik değerlendirme beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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