Felipe Melo'dan Ederson'a mesaj: Galatasaray'a git

Fernando Muslera sonrası yeni kalecisini arayan Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Ederson için sıcak bir gelişme yaşandı.

MELO'DAN EDERSON'A: GALATASARAY'A GİT

Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri olan Felipe Melo'nun vatandaşı Ederson'a Sarı-kırmızılı takıma transfer olması için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi. Felipe Melo, Ederson ile görüşme yaparak ona Galatasaray'ı anlattı.

Brezilyalı yıldızın Ederson'a "Orada bambaşka hissedersin. Galatasaray başka yerlere benzemez. Oraya git. O tutkuyu gittiğinde göreceksin. Galatasaray için oynamanı çok isterim." cümlelerini kurduğu ve Türkiye'ye referans olduğu aktarıldı.