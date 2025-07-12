Felipe Augusto, Trabzonspor Taraftarını Sabırsızlıkla Bekliyor

Felipe Augusto, Trabzonspor Taraftarını Sabırsızlıkla Bekliyor
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Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, Trabzonspor’a katılmanın mutluluğunu ifade ederek, taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Kulüp tarafından paylaşan videoda, oyuncunun Trabzon Havalimanı’ndaki karşılanma görüntüleri yer aldı.

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, taraftarlarını karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Felipe Augusto'nun Trabzon Havalimanı'ndaki karşılanma görüntülerine yer verildi.

Bordo-mavili takımda çok iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım. Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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