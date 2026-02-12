Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini kadınlar süper büyük slalomda İtalyan Federica Brignone, 1:23.41'lik süresiyle altın madalya kazandı ve kış oyunları tarihinin en yaşlı altın madalya sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar süper büyük slalom kategorisinde İtalyan Federica Brignone, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde alp disiplini kadınlar süper büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

Federica Brignone, bir dakika 23.41 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. İlk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki Brignone, kış oyunlarındaki madalya sayısını 4'e yükseltti.

Brignone, alp disiplininde kış oyunları tarihinin altın madalya kazanan en yaşlı sporcusu da oldu.

Fransız Romane Miradoli, 0.41 saniye geride gümüş, Avusturyalı Cornelia Huetter ise 0.52 saniye farkla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti