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Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi

Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi
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Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu, bugün oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa Francis'in yaşama veda etmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti.

MAÇLAR ERTELENDİ

Federasyon'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in vefatı nedeniyle bugün oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Papa Hazretlerinin vefatının ardından Serie A ve Primavera 1'de bugün oynanacak lig maçlarının ertelendiğini teyit ederiz. Yeniden düzenlenen fikstürlerin tarihi zamanı geldiğinde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İtalya Ligi'nde günün fikstürü şu şekildeydi;

  • Parma - Juventus
  • Cagliari - Fiorentina
  • Genoa - Lazio
  • Torino - Udinese
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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZamana Göre:

Din, maalesef inançtan ibarettir, keşke inanıyorum yerine biliyorum diyebilseydik, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve bütün dinler inançtan ibarettir, kimse biliyorum demez, inanıyorum der. Velhasıl, ben Müslümanım, lakin dinin bir inanç olduğunu da unutmuyorum, maalesef bunu aşamıyorum.

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