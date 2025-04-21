Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa Francis'in yaşama veda etmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti.

MAÇLAR ERTELENDİ

Federasyon'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in vefatı nedeniyle bugün oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Papa Hazretlerinin vefatının ardından Serie A ve Primavera 1'de bugün oynanacak lig maçlarının ertelendiğini teyit ederiz. Yeniden düzenlenen fikstürlerin tarihi zamanı geldiğinde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İtalya Ligi'nde günün fikstürü şu şekildeydi;