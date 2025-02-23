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Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

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Fenerbahçe, 2023'te açık yaş erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Galatasaray'ın, Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığı gerekçesiyle Türkiye Yüzme Federasyonu'na itiraz dilekçesi sunmuştu. 4 ay süren soruşturmanın ardından federasyonun Galatasaray'ı diskalifiye ettiği ve kupanın Fenerbahçe'ye verileceği öne sürüldü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet futbol başta olmak üzere tüm branşlarda devam ediyor. Galatasaray'ın yüzme branşında kazandığı bir kupanın Fenerbahçe'nin Türkiye Yüzme Federasyonu'na usulsüzlük dilekçesinin ardından sarı-lacivertlilere verileceği konuşuluyor.

SPORCUSUNU USULSÜZ YARIŞTIRAN GALATASARAY DİSKALİFİYE EDİLDİ

Galatasaray'ın 2023 yılında Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkeklerde şampiyon olmasının ardından Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların usulsüz sporcu yarıştırdığını öne sürerek Türkiye Yüzme Federasyonu'na (TYF) itiraz etmişti. Kulislerden edinilen bilgiye göre; Türkiye Yüzme Federasyonu, 4 ay süren soruşturmasını tamamladı. Buna göre TYF, Galatasaray'ın Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığına karar verdi ve sarı-kırmızılılar diskalifiye edildi.

Federasyon'dan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecekDoğa Çelik

KUPA FENERBAHÇE'YE VERİLECEK

TYF'nin söz konusu kararı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ilettiği kaydedildi. Konuyla ilgili nihai kararı Tahkim Kurulu'nun vereceği ve buradan Galatasaray lehine bir sonuç çıkmaması durumunda kupanın Fenerbahçe'ye gideceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği ifade edilmişti. Ancak Galatasaray adına yarışlara katılan Doğa Çelik'in vizesinin 30 Eylül 2022'te bittiği belirtildi. Fenerbahçe, 7 Ekim 2024'teki itirazında, Doğa Çelik'in diskalifiye edilerek Galatasaray'a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun incelemesine göre Doğan Çelik'in 2 yıl içerisinde 17 yarışta yer aldığı ortaya çıktı. Çelik'in, 100 serbest bireysel yarışında bronz madalyasının alındığı öğrenildi. Diskalifiyeler sonucu 264.5 puan ile açık yaş erkeklerde şampiyon olan Galatasaray'ın 60 puanının silindiği, bunun sonrasında Fenerbahçe'ye 10 puan eklendiği ifade edildi. 243 puanla şampiyonayı ikinci bitiren Fenerbahçe 253 puana yükselirken, Galatasaray'ın puanı 204.5'e indirildiği vurgulandı.

Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAhmet null:

Sayfa sahibi Galatasaray düşmanlığın top yaptı

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

her kulvarda Sahtekarsın 6alatasaray

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Bütün kupaların imitasyonunu yaptırsınlar ağladıkça fenere versinler. Zamanında edilmeyen itiraz var iki sene öncesinden hak talebi o zaman aklınız nerdeydi?

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Haber Yorumlarıufo:

bu GS doğru bir işi varmı

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Bütün kupalarını böyle alıyor maydanozsaray

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Haber YorumlarıCece Cece:

ülkeyi sporu bitiren iki takım

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

cin con ,bir işinde şaibesiz olsun , hep fenere saldırıyorsun, acaba suç bastırmak için mi yapıyorsun

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

fitne kol geziyor

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

TÜRKİYE SPORUN FUTBOLUN YÜZ KARALARI 4 BÜYÜK TAKIM CAMİASIDIR

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Haber Yorumlarımm89m5ts9s:

burda da mı şike yapmış kollanansaray

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