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Federasyon Başkanı taraftarla kavga etti

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Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, Uruguay maçının ardından bir taraftarla kavga etti. O anlar kameraya yansıdı. Costa, kendisini görüntüleyenlere tehditler savuran Costa, eylemleriyle taraftarların tepkisini çekti.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya, sahasında Uruguay'ı ağırladı. Ancak karşılaşma, sahada oynanan futboldan çok bitiş düdüğünün ardından yaşananlarla gündeme geldi.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, maçın ardından tribünlerde bazı taraftarlarla tartışmaya başladı. İki taraf arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

FEDERASYON BAŞKANI TARAFTARLARLA KAVGA ETTİ

Federasyon başkanı Costa, taraftarlarla kavga etmeye başladı. Kendisini görüntüleyenlere tehditler savuran Costa, yaptıklarıyla izleyenlerin tepkisini çekti.

Federasyon Başkanı taraftarla kavga etti
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

güney amerika, hindistan, pakistan dünyanın çöplüğü

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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Taraftar olmasa parayı nasıl kazanacaksınız a cahiller??!!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Fetocu olabilir

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