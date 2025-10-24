Haberler

FBİAD, Fenerbahçe Başkanı Saran'ı Ziyaret Etti

Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, yeni Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Dernek, kulüple iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (FBİAD) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

FBİAD Yönetim Kurulu'nun tam kadro katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Saran'a Tebrikname Beratı takdim edilerek, Fenerbahçe camiası adına yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Ziyaret sırasında konuşan FBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güven Güleşce derneğin kulüple iş birliğini sürdüreceğini belirterek, "Seçim süreci boyunca hem öncesinde hem de sonrasında sergilediğiniz duruş, kulüpte oluşturduğunuz birleştirici ve bütünleştirici hava hepimizi son derece memnun etti. Fenerbahçe'yi başarıya götürecek, potansiyelini tam olarak ortaya çıkaracak en önemli unsur budur. Dernek olarak bundan sonraki süreçte tüm kaynaklarımızı ve potansiyelimizi Fenerbahçe için kullanmak istiyoruz. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya, taşın altına elimizi koymaya, projeler geliştirmeye ve sponsorluklar oluşturmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda FBİAD Yönetim Kurulu, Saran ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, Fenerbahçe'ye başarılarla dolu bir dönem temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
