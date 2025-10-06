Haberler

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından, takımın transfer politikası eleştirildi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin son dönem transferlerini sert bir dille eleştirdi. Çelikler, Archie Brown, John Duran ve Douglas Nene'ye verilen 50 milyon euro bonservis bedeli ve ortaya çıkan tablonun araştırılması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Samsun spor deplasmanında golsüz berabere kalmasının ardından eleştirilerin hedefinde bu kez teknik direktör Domenico Tedesco veya başkan Ali Koç değil, transfer politikası vardı. Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, yaptığı sert açıklamalarda üç yeni transferi hedef aldı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Neospor kanalında maçı değerlendiren gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin son dönemde yaptığı transferleri sert bir dille eleştirdi.

Çelikler, "Bu üç transferi aklım gerçekten almıyor. Archie Brown, John Duran ve Douglas Nene! Bu üç futbolcuya 50 milyon euro bonservis bedeli veriyorsun ve ortaya çıkan tablo ortada. Ali Koç döneminde bu transferlerin mutlaka araştırılması lazım. Eğer bu oyuncuları Devin Özbek aldıysa o da hesap vermeli," ifadelerini kullandı.

"BU ÜÇÜ MUTLAKA ARAŞTIRILMALI"

Ünlü yorumcu, özellikle Brown, Duran ve Nene transferlerini "futbol aklıyla açıklanamayacak tercihler" olarak nitelendirdi. Fenerbahçe'nin güçlü oyun kimliğini kaybettiğini söyleyen Çelikler, "Bu transferler ciddi şekilde incelenmeli, araştırılmalı," dedi.

TEDESCO BEKLENENİ VEREMEDİ

Jose Mourinho sonrası göreve gelen Domenico Tedesco, Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak taraftarları tatmin edemedi. Fenerbahçe, son haftalardaki temposuz futboluyla eleştiri toplarken, takımın hücum gücü ve transfer tercihleri tartışma konusu oldu.

GALATASARAY'IN 6 PUAN GERİSİNDE

Sarı-lacivertliler, hafta içi Avrupa'da Nice'i 2-1 mağlup etmesine rağmen ligdeki istikrarsız performansını sürdürdü. Samsunspor deplasmanındaki beraberlik sonrası Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Takım, haftaya Kadıköy'de Karagümrük ile karşılaşacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
