Faturası ağır oldu! Kesilen cezayı Mbappe ödeyecek

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Son 16 Turu'nda Polonya'yı 3-1 yenerken, Kylian Mbappe de attığı iki golle mücadeleye damgasını vurmuştu. Grup aşamasında iki kez maçın en iyi oyuncusu seçilen ancak kurallar gereği basına konuşması gereken Mbappe, sessizliğini 3. kez bu ödülü aldığı Polonya maçı sonrası bozdu. Kesilen cezaları kendisinin ödeyeceğini belirten Fransız yıldız, "FIFA'dan gelecek cezaları da kendi cebimden ödeyeceğim" dedi.

2022 Dünya Kupası'na fırtına gibi başlayan Kylian Mbappe, göz dolduran oyunu ve attığı gollerin yanı sıra yapmış olduğu tutum ve davranışları ile de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına konuşmadığı için Fransa Milli Takımına gelecek olan ceza ile de konuşulan Fransız yıldızın cezayı kendi ödeyeceği öğrenildi.

KENDİ CEBİMDEN ÖDERİM

Sessizliğini bozan Mbappe, "Bu tutumum gazetecilere ya da başkalarına karşı değil. Sadece kupaya odaklanmış durumdayım ve enerjimi başka bir şeye harcamak istemiyorum. Bu yüzden Fransa ceza alacak ama bu benim kararım. FIFA'dan gelecek cezaları da kendi cebimden ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"SADECE KUPAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Basın mensuplarına neden konuşmadığını anlatan Mbappe, gerekçe olarak "Sadece kupaya odaklanmış durumdayım ve enerjimi başka bir yere harcamak istemiyorum" dedi.