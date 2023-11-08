TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, Ağrı 1970 Spor maçı öncesi hazırlıklara başladı. Pazar günü Saat 14.00'da başlayacak olan maç için Fatsa Belediyespor, ilçe stadında çalışmalarını sürdürüyor. Fatsa Belediyespor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almak isteyen takımda morallerin yüksek seviyede olduğunu, taraftarlardan pazar günü tam destek beklediklerini ifade ettiler.

TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, konuk edeceği Ağrı 1970 Spor maçı öncesi hazırlıklara başladı.

Pazar günü Saat 14.00'da başlayacak olan maç için Fatsa Belediyespor, ilçe stadında çalışmalarını sürdürüyor. Bu maçta mutlak galibiyet almak için çalışmalarını devam ettiren Fatsa Belediyespor'da teknik direktör Murat Parlak oyuncuları hazırlıyor.

Fatsa Belediyespor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almak isteyen takımda morallerin yüksek seviyede olduğunu, taraftarlardan pazar günü tam destek beklediklerini ifade ettiler. - ORDU