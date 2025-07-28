Fatma Yılmaz Spor Kulübü, 2025 Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde Şampiyon Oldu

Fatma Yılmaz Spor Kulübü, 30 kulüp ve 359 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği 2025 Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde şampiyon oldu.

Denizli'de 20 Temmuz'da başlayan 2025 Türkiye Satranç İkinci Ligi, Pamukkale Spor Tesisi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Törene; Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Denizli Gençlik ve Spor Şube Müdürü Tayfun Güven, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Seçkin Serpil, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman, Türkiye Satranç Federasyonu Kurul Başkanları, hakemler ve sporcular katıldı.

Toplam 30 kulüp ve 359 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği ligde, takımlar Türkiye Satranç Birinci Ligi'ne yükselmek için ter döktü. 7 günlük zorlu mücadelenin ardında Fatma Yılmaz Spor Kulübü; Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde şampiyon olurken, Manisa Turkuaz Satranç Spor Kulübü ikinci, İstiklal Satranç Spor Kulübü üçüncü, Düzce Siyah Beyaz Satranç Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Böylece bu dört takım, 2026 sezonunda Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

2025 Türkiye Satranç İkinci Ligi'ni başarıyla tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, "Turnuvamızın en başından son hamlesine kadar büyük bir özveriyle mücadele eden 359 sporcumuzu ve 30 kulübümüzü yürekten tebrik ediyorum. 7 gün boyunca süren bu zorlu mücadelede gösterilen sportmenlik, azim ve kararlılık; Türk satrancının geldiği seviyeyi ve geleceğe dair beklentilerimizi yeniden yükseltmiştir. Şampiyon olarak Türkiye Satranç Birinci Ligi'ne yükselen Fatma Yılmaz Spor Kulübü'nü gönülden kutluyorum. Aynı şekilde, Manisa Turkuaz Satranç Satranç Spor Kulübü, İstiklal Satranç Spor Kulübü, Düzce Siyah Beyaz Satranç Spor Kulübü'nü de başarılarından dolayı tebrik ediyor, Birinci Lig yolculuklarında kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm hakemlerimize, görevli arkadaşlarımıza ve özellikle ev sahipliği için Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürlerimi yinelemek istiyorum. Özellikle Sayın İl Müdürüm Süleyman Erdoğan'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun ve Sporcunun yanında olmak çok önemli. Bizde tüm samimiyetimizle bunu hissettik. Turnuvada yarışan herkesi tebrik ediyor. Emeği geçenlerede teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ