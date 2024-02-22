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Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu

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Fransa'da düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

Fransa'da Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda büyük bir başarı gösterdi.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Altın, sergilediği performansla yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak'ın tebrik mesajında, "Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın'ı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Atletizm Dünya Spor Haberler

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