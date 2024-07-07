Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın

A Milli Takımımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"PAS YAPMAYI UNUTTUK"

"İkinci yarı Hollanda tempoyu artırıp bireysel oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldular. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız.

"EN RAHAT KAZANILACAK MAÇTI"

İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Kalemizde çok fazla tehlike gördük. Çok ağır gelen, ağır pas yapan Hollanda karşısında dursanız bile yeterken maalesef geriye düştük. Turnuvada kazanacaksan bir maçı en rahat kazanacağımız maç buydu.

"YARI FİNALİ DEĞİL, FİNALİ KAYBETTİK"

Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti.

"İNGİLTERE'NİN ŞANSI YOKTU"

İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız.

"BİZİM TAKIMDA BİR ŞEYLER DEĞİŞMEDİ"

Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz. İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi. Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum. Ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar.

"BİZİ ÇOK GÜZEL TEMSİL ETTİLER"

Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik.