Fatih Terim, Suudi Arabistan'da Ayın Teknik Direktörü Seçildi
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab takımını çalıştıran Türk teknik direktör Fatih Terim, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile başarılı bir performans sergileyerek ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.
Suudi Arabistan'da Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab takımını çalıştıran Türk teknik direktör Fatih Terim, ödüle layık görüldü. Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan, 10 gol atıp kalesinde 2 gol gören Al Shabab takımında Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Al Shabab, 25 maç sonunda 43 puanla 6. sırada bulunuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor