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Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor

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Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in, Süper Lig'de ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'u satın alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim için çarpıcı bir iddia gündem oldu. Atina macerası sonrasında bir süredir gözlerden uzak olan Fatih Terim'in kulüp satın alacağı öne sürüldü.

"ADANA DEMİRSPOR'U SATIN ALACAK" İDDİASI

Gazeteci Onnik Azinyan'ın haberinde yer alan iddialara göre Fatih Terim'inadı 1969-1974 yılları arasında forma giydiği Adana Demirspor'la yeniden anılmaya başladı.. Terim, bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Süper Lig'de son sıraya yerleşen Adana Demirspor'u satın almayı planlıyor.

Azinyan, söz konusu gelişmeyle ilgili olarak, "Fatih Terim galiba Adana Demirspor'u alıyor. Öyle bir hava var. Öyle duyuyorum. Duyum. İhtimal. Şu an Adana Demirspor'a bir hava, bir akış var diyorlar. Adana Demirspor onun takımı" dedi.

Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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