Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
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Suudi Arabistan Pro Lig'in son hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fayha'yı deplasmanda 2-0 yendi. Terim'in ekibi bu galibiyetle sezonu altıncı sırada noktaladı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in son hafta maçında Al Fayha ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab karşı karşıya geldi. Al Majma'ah Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi Terim'in ekibi Al Shabab, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TERİM, SEZONA 3 PUANLA VEDA ETTİ

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Giacomo Bonaventura ve 85. dakikada Cristian David Guanca kaydetti. Bu sonucun ardından 3 puanla ligi bitiren Al Shabab, puanını 60'a çıkararak sezonu 6. sırada noktaladı. Al Fayha ise 36 puanda kalarak ligi 13. sırada bitirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

yapı olmazsa işin zor be hocam. yunanistandan kovuldun burda zar zor 6. oldun .

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