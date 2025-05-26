Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Suudi Arabistan Pro Lig'in son hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fayha'yı deplasmanda 2-0 yendi. Terim'in ekibi bu galibiyetle sezonu altıncı sırada noktaladı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in son hafta maçında Al Fayha ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab karşı karşıya geldi. Al Majma'ah Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi Terim'in ekibi Al Shabab, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
TERİM, SEZONA 3 PUANLA VEDA ETTİ
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Giacomo Bonaventura ve 85. dakikada Cristian David Guanca kaydetti. Bu sonucun ardından 3 puanla ligi bitiren Al Shabab, puanını 60'a çıkararak sezonu 6. sırada noktaladı. Al Fayha ise 36 puanda kalarak ligi 13. sırada bitirdi.