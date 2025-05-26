Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Suudi Arabistan Pro Lig'in son hafta maçında Al Fayha ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab karşı karşıya geldi. Al Majma'ah Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi Terim'in ekibi Al Shabab, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TERİM, SEZONA 3 PUANLA VEDA ETTİ

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Giacomo Bonaventura ve 85. dakikada Cristian David Guanca kaydetti. Bu sonucun ardından 3 puanla ligi bitiren Al Shabab, puanını 60'a çıkararak sezonu 6. sırada noktaladı. Al Fayha ise 36 puanda kalarak ligi 13. sırada bitirdi.