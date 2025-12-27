Haberler

Fatih Terim, Sarıyer Bodrum FK maçını tribünden izledi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Sarıyer-Bodrum FK karşılaşmasını efsane teknik direktör Fatih Terim takip etti. Terim, devre arasında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Sarıyer- Bodrum FK maçını tribünden izledi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı. Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi. Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
