Fatih Terim mi Jorge Jesus mu? İşte Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Terim mi Jorge Jesus mu? İşte Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Türkiye'de en çok kupa kazanan teknik direktörler kimler? Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u getirmesiyle birlikte liste değişti. Fatih Terim ilk sıradaki yerini korurken, Jorge Jesus ikinci sıraya yerleşti. 3.sırada ise Mustafa Denizli bulunuyor.

Süper Lig'de en çok kupa kazanan teknik direktörlerin şuan da kulüpsüz olması dikkat çekti. Bir döneme damga vuran ve başarıdan başarıya koşan birçok teknik adam şuan da takım çalıştırmıyor.

Listenin başında Galatasaray taraftarının gönlüne taht kuran Fatih Terim var. Tecrübeli teknik adam 21 kupa ile zirvede yer alıyor.

Fatih Terim mi Jorge Jesus mu? İşte Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler

Fenerbahçe'nin kupa canavarı yeni teknik direktörü Jesus bu listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Özellikle Benfica dönemindeki başarılarıyla konuşulan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile neler yapacağı ise merak konusu.

Fatih Terim mi Jorge Jesus mu? İşte Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler

  • Fatih Terim (21)
  • Jorge Jesus (16)
  • Mustafa Denizli (7)
  • Şenol Güneş (6)
  • Aykut Kocaman (4)
  • Abdullah Avcı (3)
  • Okan Buruk (2)
  • Sergen Yalçın (2)
  • Ersun Yanal (1)

Bu listede yer alan 9 teknik adamdan 7'si şuan da kulüp çalıştırmıyor. Fenerbahçe'ye yeni katılan Jorge Jesus ve son şampiyon Abdullah Avcı hariç listede yer alan tüm teknik adamlar aktif olarak teknik direktörlük yapmıyor.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mustafa Denizli Jorge Jesus Fatih Terim Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title