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Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da bileği bükülmüyor

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, ligin 27. haftasında Al Kholood ile karşılaştı. Maçta Terim'in öğrencileri 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'in takımı Al Shabab, sahasında Al Kholood'u 2-0 mağlup etti.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cristian Guanca ve 45. dakikada Abderazak Hamdallah attı.

PENALTI TARTIŞMASI ÇIKTI

Al Shabab'ta kazanılan penaltıda kimin kullanacağına dair Hamdallah ile Yannick Carrasco arasında tartışma yaşandı. Fatih Terim'in de uyarılarının ardından penaltıyı Hamdallah kullandı ve fileleri havalandırdı. Bu sonucun ardından Al Shabab, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Al Shabab, ligde 49 puana yükseldi. Al Kholood, 31 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında bu kez Akhdoud'u konuk edecek. Al Kholood, evinde Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da bileği bükülmüyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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