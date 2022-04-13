Fatih Terim'in Rumen prensi devlet meselesi oldu! Antrenmana kadar gelecekler

Galatasaray'ın sezon başında büyük uğraş vererek kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, Romanya'nın da sorunu oldu. Romanya Teknik Direktörü Edward Iordanescu, meseleyi çözmek için Türkiye'ye gelecek.

"SORUNLARI ÖĞRENECEĞİM"

Romanya'da açıklamalarda bulunan Ioardanescu, "Türkiye'ye seyahatimde Galatasaray antrenmanını da ziyaret edeceğim. Morutan ile konuşacağım. Sorunu var mı? Yok mu? Neler yaşıyor? Bunları öğrenmeye çalışacağım" dedi.

FORMAYI UNUTTU

Toplamda 5 milyon euro maliyetle gelen Morutan 24 lig maçında 3 gol 3 asist üretti. Morutan attığı 3 golü Fatih Terim takımın başındayken kaydetti. Son 10 maçta toplamda 104 dakika süre aldı.