Fatih Terim'in Rumen prensi devlet meselesi oldu! Antrenmana kadar gelecekler - Haberler

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Fatih Terim'in Rumen prensi devlet meselesi oldu! Antrenmana kadar gelecekler

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Romanya Teknik Direktörü Edward Iordanescu, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Morutan'ın durumuna el attı. Morutan'ın kadroya girememesine anlam veremediğini ifade eden Ioardanescu, "Galatasaray antrenmanını ziyaret etmek istiyorum. Sorununu öğrenmeye çalışacağım" dedi.

Galatasaray'ın sezon başında büyük uğraş vererek kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, Romanya'nın da sorunu oldu. Romanya Teknik Direktörü Edward Iordanescu, meseleyi çözmek için Türkiye'ye gelecek.

Fatih Terim'in Rumen prensi devlet meselesi oldu! Antrenmana kadar gelecekler

"SORUNLARI ÖĞRENECEĞİM"

Romanya'da açıklamalarda bulunan Ioardanescu, "Türkiye'ye seyahatimde Galatasaray antrenmanını da ziyaret edeceğim. Morutan ile konuşacağım. Sorunu var mı? Yok mu? Neler yaşıyor? Bunları öğrenmeye çalışacağım" dedi.

Fatih Terim'in Rumen prensi devlet meselesi oldu! Antrenmana kadar gelecekler

FORMAYI UNUTTU

Toplamda 5 milyon euro maliyetle gelen Morutan 24 lig maçında 3 gol 3 asist üretti. Morutan attığı 3 golü Fatih Terim takımın başındayken kaydetti. Son 10 maçta toplamda 104 dakika süre aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Olimpiu Morutan, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Haberler

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