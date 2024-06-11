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Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından sarı-lacivertlilere Ali Koç'un Galatasaray derbisindeki galibiyet sonrasında kullandığı sözlerle göndermede bulundu. Merve Terim, paylaşımında "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, maçı son saniye basketiyle 82-81 kazandı ve seride durumu 2-1'e getirdi. Anadolu Efes'in bu galibiyetinin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den bir paylaşım geldi.

"BÜYÜK PARTİYİ BOZDUNUZ"

Kazanması halinde şampiyon olacak olan Fenerbahçe'ye Ali Koç'un derbi galibiyeti sonrasındaki sözleriyle göndermede bulunan Merve Terim, paylaşımında "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz" ifadelerine yer verdi.

ALİ KOÇ, BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanında alınan galibiyetin ardından oyuncularını "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" sözleriyle tebrik etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

AYHAN BAYRAK:

Fazla sevinme bebek

13
7
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Selcuk Cidem:

Çarşamba günü gel beraber kutlayalım…

7
1
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Özer Doğan:

dipçik sen kendi TAKIMINA bak

4
1
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