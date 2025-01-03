Fatih Terim'in ekibinden olay Talisca yorumu: Ayakta duracak hali yok

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başında yer alan Anderson Talisca hakkında çok konuşulacak Fatih Terim'in ekibi iddiası geldi.

30 yaşındaki futbolcuyla ilgili Fatih Terim ve ekibinin olumsuz görüşleri ortaya çıktı. Radyo Gol'den gazeteci Aydın Cingöz'ün aktardığı bilgilere göre, Fatih Terim son üç aydır Al-Shabab ile görüşmeler yapıyor. Bu süreçte Terim'in ekibi de Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ediyor.

"AYAKTA DURACAK HALİ YOK"

Cingöz, Fatih Terim'in ekibinden biriyle görüştüğünü ve Talisca'yı sorduğunu belirtti. Cingöz, 'Fenerbahçe neden alıyor? Ayakta duracak hali yok. Süper Lig'de hiç yapamaz' cevabını aldığını aktardı.

OKAN BURUK İSTEMEMİŞ

Birkaç ay önce Galatasaray yönetimine önerilen Anderson Talisca, teknik direktör Okan Buruk tarafından performans düşüklüğü ve Mertens'in yaşına rağmen artan aidiyet duygusu nedeniyle veto edildi.