Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti

Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, ligde şampiyon olan Al Ittihad'e 3-2 kaybetti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab, ligde şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Ittihad 3-2'lik skorla kazandı.

MAÇTA TAM 5 GOL

Al Ittihad'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 34. dakikalarda Moussa Diaby, 58. dakikada ise Steven Bergwijn kaydetti. Al Shabab'ın golleri 45+3. dakikada Yannick Carrasco ve 67. dakikada Cristian Guanca'nın ayağından geldi.

SON 13 MAÇTA İKİNCİ MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad, üst üste beşinci maçını kazanarak puanını 80 yaptı. Oynadığı son 13 maçta ikinci yenilgisini alan Fatih Terim'in ekibi ise 57 puanda kaldı. Ligin son hafta maçlarında Al Shabab, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Ittihad ise sahasında Damac FC'yi konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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