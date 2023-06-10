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Haaland ile seremoniye gelen sevimli minik, çok tanıdık bir ismin torunu çıktı

Haaland ile seremoniye gelen sevimli minik, çok tanıdık bir ismin torunu çıktı

Spor Haberleri

Fatih Terim'in minik torunu Yaman, Şampiyonlar Ligi finali seremonisine dünya yıldızı Erling Haaland ile birlikte çıktı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan takımı Inter karşı karşıya geldi. İstanbul'daki dev maça adeta ünlü yağdı.

ÇOK TANIDIK BİR İSİM

Erling Haaland'ın elini tutarak seremoniye çıkan sevimli çocuk ise hayli tanıdık bir ismin torunuydu.

Fatih Terim gururla izledi! Haaland ile seremoniye gelen sevimli çocuk, çok tanıdık bir isim

FATİH TERİM GURURLA İZLEDİ

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in minik torunu Yaman, Erling Haaland'ın elini tutarak sahaya çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Erling Haaland Galatasaray Fatih Terim Spor Haberler

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