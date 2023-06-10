Haaland ile seremoniye gelen sevimli minik, çok tanıdık bir ismin torunu çıktı
Spor Haberleri
Fatih Terim'in minik torunu Yaman, Şampiyonlar Ligi finali seremonisine dünya yıldızı Erling Haaland ile birlikte çıktı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan takımı Inter karşı karşıya geldi. İstanbul'daki dev maça adeta ünlü yağdı.
ÇOK TANIDIK BİR İSİM
Erling Haaland'ın elini tutarak seremoniye çıkan sevimli çocuk ise hayli tanıdık bir ismin torunuydu.
FATİH TERİM GURURLA İZLEDİ
Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in minik torunu Yaman, Erling Haaland'ın elini tutarak sahaya çıktı.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023