Fatih Terim'den, Galatasaray'a destek
Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Terim, tribündeki yoğun ilgiyle karşılaştı.
Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynadığı müsabakayı stadyumdan izledi.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim de destek için tribünde yer aldı. Terim, müsabakayı locadan ailesiyle takip ederken, taraftarlar da deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı