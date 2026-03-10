Haberler

Fatih Terim'den, Galatasaray'a destek

Güncelleme:
Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Terim, tribündeki yoğun ilgiyle karşılaştı.

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynadığı müsabakayı stadyumdan izledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim de destek için tribünde yer aldı. Terim, müsabakayı locadan ailesiyle takip ederken, taraftarlar da deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
