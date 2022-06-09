Fatih Terim'e bomba teklif! Takımın başına geçerse yer yerinden oynar - Haberler

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile ters düşen teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüple yolları ayırmıştı. Deneyimli hocanın yeni rotası için ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FATİH TERİM İLE TEMAS KURMAYA ÇALIŞTILAR

Aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre, Al Nassr kulübünün takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği ve tecrübeli hocayla temas kurmaya çalıştığı ifade edildi. Tecrübeli teknik direktör için daha önce de Arap yarım adasından teklifler olduğu öne sürülmüş, lâkin resmî bir gelişme olmamıştı.

JORGE JESUS REDDETTİ

Kadrosunda Anderson Talisca, Vincent Aboubakar gibi yıldızlar olan Al Nassr, mevcut teknik direktörü Miguel Angel Russo'dan memnun değil. Hatta Portekiz basınında çıkan haberler göre, Arabistan temsilcisi Jorge Jesus'u da teklif götürmüş ve ret cevabı almış.

FATİH TERİM SEÇİMİ BEKLİYOR

Fatih Terim ise Galatasaray'ın 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekliyor. Dursun Özbek'ten olası bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirecek olan Fatih Terim, bu anlaşma durumuna göre kararını vermeyi düşünüyor.

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