Fatih Terim'e bomba teklif! Takımın başına geçerse yer yerinden oynar - Haberler

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Fatih Terim'e bomba teklif! Takımın başına geçerse yer yerinden oynar

Haberler.com - Spor
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Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli hocanın yeni adresinin Al Nassr olabileceği öne sürüldü. Al Nassr'ın Fatih Terim'i takımın başına getirmesi durumunda Suudi Arabistan'da bu anlaşmanın büyük ses getireceği belirtilirken, ilk tercihin Jorge Jesus olduğu ancak Portekizli hocanın Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile ters düşen teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüple yolları ayırmıştı. Deneyimli hocanın yeni rotası için ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre, Al Nassr kulübünün takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği ve tecrübeli hocayla temas kurmaya çalıştığı ifade edildi. Tecrübeli teknik direktör için daha önce de Arap yarım adasından teklifler olduğu öne sürülmüş, lâkin resmî bir gelişme olmamıştı.

Kadrosunda Anderson Talisca, Vincent Aboubakar gibi yıldızlar olan Al Nassr, mevcut teknik direktörü Miguel Angel Russo'dan memnun değil. Hatta Portekiz basınında çıkan haberler göre, Arabistan temsilcisi Jorge Jesus'u da teklif götürmüş ve ret cevabı almış.

Fatih Terim ise Galatasaray'ın 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekliyor. Dursun Özbek'ten olası bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirecek olan Fatih Terim, bu anlaşma durumuna göre kararını vermeyi düşünüyor.

Haberler.com - Spor

Suudi Arabistan Galatasaray Fatih Terim Spor Haberler

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