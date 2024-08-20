Fatih Terim, dolandırıcılık davasında ifade verdi

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın ismiyle anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' ilk kez ifade verdi.

BBC Türkçe, Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki sıfatıyla bugün verdiği ifadesine ulaştı.

Ayrıntıları birazdan aktaracağız...