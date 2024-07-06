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Fatih Terim'den "En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusuna bomba yanıt

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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna, ''Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da her takımda oynayabilir'' yanıtını verdi.

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU MÜKEMMEL BİR KAPTAN"

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Terim, "Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu" ifadelerini kullandı.

4 FUTBOLCUNUN ADINI VERDİ

Öte yandan "Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Terim, "Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da her takımda oynayabilir. Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

yüksel akkoyun:

tl, dolar, euro, sterlin, faiz, repo

12
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A B:

Zamanında kıyak yapma uğruna yaşlı kart oyuncular ile ülkeye çok zamanlar kaybettiren ruh

12
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Goethegitme:

Şimdi de akıl veriyor

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yanıt4
Emir Emir:

İSMAİL YÜKSEK,MERTLER OYNAYAMAZ ONU ANLASIK.

5
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Ziya ve Torunları null:

milli takımımız bu turnuvada Avrupa futbol şampiyonasında bizi gururlandıracak mutlu edecek bir sürpriz yapabilir hepinize selamlar sevgiler saygılar

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Ertaş Topçu:

Ferdi ve Arda....

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