Fatih Terim, Al-Shabab için Doha'ya gitti

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, takımın kamp yaptığı Doha'ya gitti.

Tecrübeli teknik adam, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Doha'ya hareket etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Terim, tüm konsantrasyonunu yeni takımına, kupaya ve lige vereceğini söyledi.

Boşta olduğu dönemde birçok teklif aldığını belirten Terim, "Özellikle son aylarda gerek Avrupa'dan gerek Asya'dan, çeşitli coğrafyalardan teklifler aldık. Birkaç gündür Al-Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. Son iki günü üç günü bir hazırlık maçıyla tamamlanacak." diye konuştu.

Kampın ardından Riyad'a geçeceklerini aktaran Terim, şöyle devam etti:

"Ayın altısında Kral Kupası'yla başlayan bir süreç var. Baktığımız zaman ligde biraz geride görünüyoruz. Devre arasına birkaç maç var ama bu herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmez. Zaten daha yukarılara tırmanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama kupanın önemi bir başka görünüyor. Altısındaki bu maçı da inşallah geçmek istiyoruz. Orada da sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz elbette. O yüzden şu anda sadece tüm konsantrasyonumuzu kupaya, lige ve takıma çevirmek istiyorum. Şu andan itibaren de o durumdayım."

Ekibiyle ilgili de bilgi veren 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Yardımcım Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile Mert ve Eray var. Analistimiz Metin var. Kaleci antrenörümüz Ozan ve atletik performans antrenörümüz Yasin var. Böyle bir ekiple gidiyoruz. Akşam onlarla Doha'da buluşacağız. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek çok büyük çok şöhretli oyuncularıyla, gerek de çok şöhretli hocalarıyla ve 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Açıkçası ben de birçok şeyi merak ediyorum. Sezon sonunda otururuz. Memnunsak devam edilir. Memnun değilsek başka bir şey düşünülür." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk oyuncuları dünyada kabul görmüştür"

Fatih Terim, yeni takımına Türk oyuncu transfer etme düşüncesine dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Hatırlarsak koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı, 14 yabancı değil yani bunu bir daha da söyleyeyim. Hala bilmeyen yöneticilerimiz var onun için. Oradan itibaren Türk futbolcuların Avrupa'da çok daha fazla süre aldığını, çok daha önemli liglerde oynadıklarını görüyoruz. Bu beni en çok sevindiren taraf. Yani biz de artık milli takımımızı açıklarken dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncularımızı çağırıyoruz. Bu çok büyük bir zevk, çok büyük bir onur benim için ve mutluluk. O yüzden Türk futbolcuları her yerde var. Nitekim orada da var. Bildiğim kadarıyla Merih var ve bizden giden birçok yabancı oyuncu var. Dolayısıyla bu çok doğal bir şey ama şu anda onunla ilgili herhangi bir şey konuşamam. Olabilir, niye olmasın? Türk oyuncuları dünyada kabul görmüştür. Özellikle Avrupa'da çok kabul görmüştür. En önemli takımlarında çok çok ciddi oyuncularımız var. Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok."

Hala aynı hırs ve azmi taşıdığını anlatan Terim, şunları aktardı:

"Çok iyiyim Allah'a şükür. Eğer o hırsta, o azimde, o konsantrasyonda olmazsam zaten ben kendim söylerim. Yani ben de sizin gibi her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Sağ olsunlar çok güzel yerlerde görmek isteyenler de var ama her şeyin bir zamanı var, onun için hazırım, iyiyim. Çünkü eşimin bana söylediği çok güzel bir cümle var. 'Futbol aklını sakın emekli etme' diye. Yanımda çalışan arkadaşların hepsi branşlarında birbirinden önemli insanlar. Bir parantez şimdiye kadar çalıştıklarıma da açmak istiyorum. Çünkü mesela bu sefer Necati (Ateş) benle gelmedi. Daha önce benleydi. Biraz evvel de konuştum kendisiyle. Ben hayatımda birçok insanla çalıştım. Birçok insanın hayatına dokundum. Dokunmaya da devam edeceğim Allah nasip ederse ama çalıştığım arkadaşlarımın hepsi benim için çok kıymetli, çok değerli. O yüzden bu arkadaşlarımda çok başarılı olmak için şu son iki günde dahi olağanüstü bir çalışma azmini görüyorum. Yani kulüple ilgili bilgiler, işte antrenman hazırlığı, alınan bilgilerin toparlanması..."

Sportif direktör Pavel Nedved ile çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Terim, "Pavel Nedved benim için çok daha başka anlam taşıyor. Çünkü ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Herhalde o günleri de yad edeceğiz. Hafif bahsettik ondan internet üzerindeki toplantımızda. Çok büyük bir oyuncu. Juventus'ta yıllarca oyunculuktan sonra sportif direktör tarafında da çok emekleri oldu. Şu anda Al-Shabab'da onunla beraber olacağım için de çok mutluyum çünkü hem büyük bir futbolcu hem büyük bir isim hem de önemli bir sembol diye düşünüyorum. Kulüpler büyürler ama sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Terim, transferle ilgili şunları dile getirdi:

"Şimdi önümüzdeki dört takımın bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Bunu, ben de dünyayı takip eden bir adam olarak biliyorum ama herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle. Yönetime veya herhangi birine de herhangi bir isim söylemedim çünkü ne olursa olsun bir defa çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. Yani altısında maçımız var ve yılbaşına kalmış iki üç gün. Eğer yapılacaksa burada yapılacak ama açıkçası konuşmaya başladığımız ilk dakikadan itibaren takımla ilgili oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Ben hep şöyle yaptım hayatım boyunca. Geldiğim takımlarda hiç kimseyi gelmeden göndermedim. Yani ben görmek istedim. Nitekim uzun yıllar içerisinde bazen yönetimlerin göndermesini istediği oyuncular bizle çalışınca o takımın en önemli oyuncuları oldu. O yüzden burada da hemen çok kısa sürede arkadaşlarımla bazı tespitler yapıp eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz. Ama şu anda o soruna tam net bir yanıt veremiyorum. Söz konusu dört takımın çok ileride olduğu, daha güçlü olduğu kesin ama başta da söyledim kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı en kısa süre içerisinde yapmak zorundayız. Yapacağız inşallah."

Fatih Terim, sözlerini "Bütün ülkemizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur ülkemiz için. Bugünden daha güzel olur. Kazasız, belasız. Herkese hayırlı seneler." ifadeleriyle tamamladı.