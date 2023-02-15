Fatih Terim, enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki Bensu ile görüştü: Ben seni maça götürürüm

Ülkemizde meydana gelen ve 10 ilimizde ağır kayıplara neden olan deprem felaketinde enkazdan çıktıktan sonra Fatih Terim'le görüşmek isteyen 8 yaşındaki minik depremzede Bensu Kural'ın isteğine Fatih Terim kayıtsız kalmadı. Deneyimli hoca, minik Bensu ile yaptığı görüşmede "Hiç merak etme ben seni maça götürürüm." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde tam 3 gün enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan 8 yaşındaki minik depremzede Bensu Kural'ın Galatasaray taraftarı olması oldukça ilgi gördü. Sosyal medyadan Fatih Terim ile görüntülü görüşme isteğini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki odasından sosyal medyada paylaşan Bensu'ya, Fatih Terim'den yanıt gecikmedi.

MAÇA GÖTÜRME SÖZÜ VERDİ

TRT Spor'un paylaştığı telefon görüşmesinde 69 yaşındaki çalıştırıcı, 8 yaşındaki Galatasaray taraftarı Bensu'ya, "Hiç merak etme ben seni maça götürürüm tamam mı? Ne zaman istersen, İstanbul'a geldiğinde seni götürürüz. Hayatın inşallah hep güzel olsun senin." dedi.

DİĞER HASTALARA MORAL OLDU

Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim'e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.