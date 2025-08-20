Fatih Tekke: Trabzonspor'a Borcum Var

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Tekke, "En zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım. En kaotik durumda geldik. ve bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, basın mensupları ile sohbet etti. Tekke, Trabzonspor'un başarısı için çok çalıştığını belirterek, "Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey bence çok zaman isteyen şey ve bana da yetmiyor. Şu ana kadar 5 ay oldu, 20-25 yılın herkesin yorumuna binaen, en zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım. En kaotik durumda geldik. ve bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı. Yaşadığımız süreç de aynı. Bu sadece benim için de değil kendi evlatlarınıza, arkadaşlarınıza, değerleri anlamaya çalışmak önemli. Bu işin doğallığında beraber hareket edelim. Trabzonspor için bunlar. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı? Zor. Ama yapabiliriz" diye konuştu.

Türk futbolunda her takımın sabıra ihtiyacı olduğunu söyleyen Tekke, "Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu, ülke insanı sabırsız bence. İyi taraflarımız da var, biraz da eksik taraflarımız var. Sağlığım bozulmazsa, Allah nasip ederse 1,5 yılı burada geçirebilirsek, çok şey yapmış olacağız. Beraber yapabiliriz. Sonuç ne olursa şampiyonluk da olabilir zor ama yapabiliriz. Ama bu sadece hocayla olacak bir şey değil" şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARIN TRANSFERİ

Transferde genç yabancı oyuncuları kadroya katmalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Tekke şöyle konuştu:

"Transferde 'hadi gidelim, böyle oyuncular alalım' biz böyle bakmıyoruz. Herhalde bir önceki yaptıklarımız Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto, bunlar 22 yaş altında. 2 sene bir arada oynadıklarını düşündüğünüzde araya da kalite abi katarsak, oyun karakteri ve hatta savunmacıysa savunma ortaysa orta, hücumsa hücum gibi mevki fark etmeksizin takımın oyun kalitesi çok artacaktır. Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bu harcamaları ve sürekliliğinin olmayacağını düşündüğünüzde iki sene sonra inşallah ömrümüz yeter bize herhalde burada bu takımı kurduğumuz için dua ederler."

'NWAKAEME HEP SAHADA OLMAK İSTİYOR'

Tekke, Anthony Nwakaeme'nin uzun süre sahada oyunda tutulmasına ilişkin eleştirilere de "Anthony Nwakaeme Trabzonspor'u seviyor, biz de onu seviyoruz. Tony, bizim takımımızda topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyunculardan bir tanesi. Onun bu özelliği saha içi yerleşimimizi kolaylaştırıyor. Sakatlandığı maçta da bunu gayet iyi yapıyordu. Kendisiyle sakatlandığı pozisyon öncesi konuştum. Kendisini oyundan alabileceğimi söylememe rağmen devam etmek istediğini ifade etti. Oyunun bazı bölümlerinde topu tuttuğunda sete oturma dediğimiz, baskıyı kıracak dediğimiz anlar var, bir anı bile bize katkı yapabilir, öyle oyuncumuz bizim Nwakaeme. Hep sahada olmak ve oynamak isteyen bir oyuncu. Sakatlığına çok üzüldük" yanıtını verdi.

Ziyaret sonrasında teknik direktör Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a TSYD yazılı Trabzonspor forması hediye etti. Selçuk Kılıç da Tekke'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.