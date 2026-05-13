Fatih Tekke: "Kupayı çok fazla istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği'ni yenerek Ziraat Türkiye Kupası finaline yükseldiklerini ve kupayı kazanma arzusunu dile getirdi. Tekke, takımın içindeki coşkunun büyük olduğunu belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz. Tüm hasarlarımıza rağmen, zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Ama tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular var, sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
