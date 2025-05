Fatih Tekke, Kasımpaşa Maçı Sonrası Memnuniyetsizliğini Dile Getirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçının özellikle ilk yarısındaki oyundan memnun olmadığını belirterek, "Her iki taraf için çok memnun olunmayan, her iki taraf için de üzüntü duyulamayacak bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı 2 ayrı 45 dakika olarak değerlendirmek gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Tekke, "İlk 45 dakikada maç oynamadık diye söyleyebilirim; ne savunmada, ne hücumda, ne topa sahip olmada, ne çalıştığımız şeyleri tekrar etmede. Bu konuda çok çok eksiktik. Rakibimiz birebir ön alan baskısıyla oynadı ki bunu bekliyorduk. Tekrarlarımız hep bunun üzerineydi. Bu konuda cesaretimiz ilk yarıda yoktu. Bizim 3. bölgede hızlı oynamamamız gerekiyor. Oyun geçişinde sıkıntı olacağını her defasında söylüyorum. Fakat oyuncular bazen çok hızlı, acele oynamak zorunda oynamak zorunda kalıyorlar. İkinci yarı formasyonu değiştirdik. Biraz daha topa sahip olduk. Oyunun son bölümünde fırsatlar geldi. Gol oldu, ofsaytlar var. Verilen kararların doğruluğu, yanlışları tartışılacak durumlar oldu. Her iki taraf için çok memnun olunmayan, her iki taraf için de üzüntü duyulamayacak bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım. Bölüm bölüm iyi oynadığımız o anlara daha fazla artırmamız lazım. Ligin kalan bölümünde çok önemli maçlar var. En değerli maçımız da kupa maçı. Daha iyi olmamız lazım. Sakatlarımızın gelme ihtimali var. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kupayı kazanmayı çok arzu ediyoruz"

Lig ve kupa finalinde Galatasaray ile üst üste karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Tekke, bu müsabakalarla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanmayı çok arzu ediyoruz. Bütün maçlarımızı aldığımızda 5.'lik, 6.'lık şansımız da doğabilirdi. Önümüzdeki takımların avantajı fazla ama biz de bu zor olan durumu değerlendirmek için oynadık. Bizim her maçımız zor oldu. Trabzonspor'a yakışır, daha cesur oynamamız lazım. Daha sorumluluk alarak, topu kaybettiğinde bundan endişe duymayarak, kaybettiğinde alabileceğini düşünerek oynamalıyız. Galatasaray maçlarının hepsi çok değerlidir. Hazırlanacağız, sonrasında hemen kupa maçımız var. Bu sakatlıkların oluşumunda da perşembe-pazar oynadık. Şimdi pazartesi, cumartesi ve çarşamba maç yapacağız. Dolayısıyla bizim oyuncularımızın mevcut durumları zaten ortada, bu süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Her maça hazır şekilde, cesur şekilde hazırlanacağız."

"Elimizde olan oyuncularla oynamak istediğimiz bir şablon var"

Gelecek sezon 3. merkez orta saha kullanmayı tercih edecek misiniz? sorusunu da yanıtlayan bordo-mavililerin teknik direktörü, "Başlangıcımız, top bizdeyken Banza ve Sikan olarak oynadık. Trabzonspor olarak herkese karşı böyle oynamalıyız. Uzun topların tutulamayışı ile ilgili de durumumuz var. Olumlu olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Bazı aksiyonlar var, bugün onlar gerçekleşmedi. 10 numaralar artık dünyada çok fazla kullanılmıyor. Direkt kaleye doğru dönen, yetenekli çalım atan, iyi paslar atan oyuncuları almak da kolay olmuyor. O tarz oyuncuları tabii ki çok severim. Şu anda elimizde olan oyuncularla oynamak istediğimiz bir şablon var. Bunun eksisi, artısı tartışılabilir. Bugün ilk yarı bunu göremedik, tek memnuniyetsizliğim o" diye konuştu. - İSTANBUL