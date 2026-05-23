Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve karakterli bir takıma sahip olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Karakterli bir takıma sahibiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Tekke, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmanın sonucunda kupayı aldıklarını söyledi.

Seneye daha zor olacağı için daha çok çalışmaları ve eksikliklerini kapatmaları gerektiğini ifade eden Tekke, Trabzonspor için kupa almanın çok şaşırtıcı bir durum olmadığını, taraftarın mutlu bir şekilde stattan ayrılmasını sağladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Tekke, Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini aktararak, "Bunu söylemem lazım. Şehirde, dışarıdaki bu desteği çok alamadık açıkçası. Bunu bekliyoruz biz. Onlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kupayı almanın kendilerine transfer noktasında zaman kazandırdığına dikkati çeken Tekke, "Transfer yapmak gerçekten çok, izlemesi en kolay ama istediğimiz oyuncuları alabilmek çok zor. Piyasa inanılmaz derece çok dalgalı. Biraz dinlenelim sonra herkes görevini yaptı, daha fazlasını yaparak inşallah dönelim." dedi.

Tekke, "Konyaspor taraftarının coşkusu bizimkilerden daha yukarıdaydı. Takıma destek anlamında biraz daha coşkumuzu arttırırsak, bizim arkamızda bir güç olarak sahada yer alırlarsa bundan mutlu oluruz. Karakterli bir takıma sahibiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Gidecekler, kalacaklar olacak. Gideceklere hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

Gözlerinin yaşına bakmadı! Kayınpederden kurşun yağmuru
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor