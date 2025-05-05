Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Fatih Tekke isim verdi! 2 yıldız, Galatasaray maçında olmayabilir

Fatih Tekke isim verdi! 2 yıldız, Galatasaray maçında olmayabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, sakat oyuncuları Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçında oynayıp oynayamama durumlarıyla ilgili, "Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Fatih Tekke, ''İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Biraz daha cesur olmalıyız. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz.'' dedi.

''GALATASARAY'DA ÇOK DAHA İYİ OLMALIYIZ''

Sözlerine devam eden Tekke, Galatasaray maçıyla ilgili, "İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY MAÇINDA OLMAYABİLİRLER''

Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceklerine yönelik soruya, "Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak." diye cevap verdi.

''TÜRKİYE'DEKİ İLK FİNALİM GALATASARAY''

Trabzonsporlu futbolcu John Lundstram da ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları maçlar için açıklama yaparak "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.