Fatih Tekke: Güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Geçen seneden daha güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla işimiz kolay

değil" dedi.

Diğer kulüplerden farklı olarak kendilerinin biraz daha mütevazı bütçede olmasına dikkati çeken Fatih Tekke, "Bizim baktığımız oyuncuların en azından diğerler kulüplere oranla biraz altlarda olması lazım. Transferde hata yapma oranı da var. Dolayısıyla en az hata yaparak çabuk şekilde ki bence en önemlisi o kadroyu oluşturmak istiyoruz. Çünkü zamanımız yok. Geçen sene faydalandığımız kiralık oyuncuların sayısı 13'tü. Onlardan ciddi faydalandık. Böyle bir süreç yaşanmasını istemiyorum. Dediğim gibi sezon başında birbirine uyum sağlayan bir takım kurmak zorundayız. Bunun için de ne çok dikkatli davranıyoruz. Şu ana kadar biraz yavaşız ama gayet doğal" dedi.