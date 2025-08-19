Fatih Tekke'den Kasımpaşa Maçı Sonrası Değerlendirme

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, ilk 2 haftalık bölümde alınan 3 puanların çok önemli olduğunu söyledi. Tekke, takım savunmasının bir takımda hücumdan daha önemli olduğunu vurgulayarak, iyi olmadıkları tarafın topa sahipken yaptıkları telaş olduğu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açılamalarda bulundu. Galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tekke, "Taraftarın desteği için teşekkür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. Son saniyelerde oyuna giren Ozan'a teşekkür ederim. İlk yarı adına bekleme zorundalığına düştük. Rakibin yaptığı sadece geçiş ve uzun toptu. Ortada bir maçtı. Trabzonspor'un ikinci yarı baskısı ve Kasımpaşa'nın uzun top kullanımı belirleyici oldu. İkinci topları aldık ve bizim gibi takımların bunları skor yapması gerekiyor. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Önümüzde oynayacağımız Antalya maçına konsantre olacağız. Sakatlıklarından dolayı hazır olmayan oyunlarımız var. Kulübede aç bekleyen oyuncular var. Arka arkaya alınan 3 puan çok önemliydi. Kasımpaşa ve Şota abiye de teşekkür ederim. İyi bir takım oluşumu var" ifadelerini kullandı.

"Henüz takım olabildik diyemiyorum"

Genel anlamda oyun kurulumda iyi olduklarını belirten Tekke, "Yeni transferlerden Felipe Augusto'ya parantez açmak lazım. Genç ve potansiyelli oyuncalar kadroya kattık. Bizim genelde oyun kurulumunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Rakiplerimiz genelde bize baskı yapmadı. Dar alanlar, blok alanlarda detaylar var. İkinci yarı benim arzu ettiğim bire bir oyundu. Rakibin üzerine gideceksin. Biz Trabzonsporuz bu cesareti göstermemiz lazım. Oyuncuların güven eksikliği var. Bazı oyuncular istenilen seviyede değil. Özgüven kazandıkça bir takım olacağız. Takım olabildik diyemiyorum. Bugün maçın benim için önemli olan kısmı Ozan'ın son dakikalarda oyuna girme istediğiydi. Buraya gelen taraftarın desteği çok önemliydi ve onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Takım savunması, bir takımın hücumundan daha önemli"

Oyun anlayışı olarak savunma yapmayı sevmediğini vurgulayan Tekke, "Savunma yaparken baskı yapmayı seviyorum. Oyunun doğalında bekleyeceğin anlar oluşuyor. Takım savunması, bir takımın hücumundan daha önemli. Santrafor olarak ne kadar beklerken kalene gelirse o kadar gol atma şansı var. Rakip kaleye yakın olduğundan gol atma şansın artmıyor. Dünyada oyun artık böyle oynanmıyor. Önde kalınca artık takımlar o artı biri buluyor. 2 haftada Türkiye'de oynanan maçları izlediğimde kalite iyi. Fiziksel olarak daha iyiler. Önceden 5-6 haftada bu yakalanıyordu. Artık fiziksel olarak daha hazır bir futbol oynandığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İyi olmadığımız taraf topa sahip olurken yaptığımız telaş"

Maçta hakem açısında bakıldığın bir pozisyonda kırmızı kart beklediklerini aktaran Fatih Tekke, "Bugün bir tane kırmızı kart olabilir. Onuachu'nun bileğine yapılan müdahale olarak. Özellikle Okay'la Tim bugün iyi oynadılar. Oyuncuların iyi yaptığı şeylerden biri topu kaptırdıktan sonra reaksiyonlarda daha iyiyiz. İyi olmadığımız taraf topa sahip olurken yaptığımız telaş. Özgüven eksikliği her maç artacaktır. Fiziksel olarak iyi olunca zamanla daha çok artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Oleksandr Zubkov'un kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Tekke, "Oleksandr Zubkov hastaydı ve 3 gün antrenmana çıkamadı. Bizim için çok değerli. Yaşadığı sakatlıktan dolayı Onuachu gibi hazırlık kampının sonunda bize katıldı. Fiziksel olarak istediğimiz seviyeye geldiğinde bizim için önemli bir yerde olacak" ifadelerine yer verdi.

"Başkanımızın da hem fikir olduğu 1 tane stoper beklentimiz var"

Tekke, kaç transfer yapılacağıyla ilgili yöneltilen soruyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Bir tane 6-8 oynayabilen genç bir oyuncu. Bir tane sürpriz bir oyuncu orta sahaya. Arzu ettiğimiz olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu. Başkanımızın da hem fikir olduğu 1 tane stoper beklentimiz var." - İSTANBUL