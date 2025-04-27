Fatih Tekke: 'Bu 3 Puan Ligin En Değerli Puanı'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçta "zor da olsa" 3 puan aldıklarını söyledi.

Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor maç olduğunu belirterek "Özellikle de ligin son periyodundaki durumsal olarak da 3 puanın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün itibariyle bu 3 puanı zor da olsa aldık. Geldiğimden itibaren söylediğim normalleşmeyi bence sağladık, bu çok büyük başarı. Tabii bu sene için." dedi.

İlk yarıda maçı çok rahat farklı skora getirebilecekleri anlar yaşadıklarını ifade eden Tekke, "Fakat penaltı pozisyonu, yediğimiz gol. Yediğimiz ilk gol, ben sahanın içerisinde de söyledim, o benim yüzümden oldu. Çünkü o bizim çalıştığımız şey, onu ben kendi üzerime alıyorum. İlk penaltı pozisyonunda özellikle penaltı olmadığı yönünde düşüncelerim var bunu net söyleyeyim. Özellikle hakemlerle ilgili ben hiçbir hakemle ilgili bir şey konuşmuyorum. Hatta geçen haftaki hakemle bile ilgili konuşmadım ki belki tek konuşacağım kişi odur. Çoğunun ismini bilmiyorum özür dileyerek. Takip ettiğim, benim gündemimde olan bir şey değil. Bugün şunu söyleyebilirim genel hatlarıyla. Biz kimseden merhamet istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece adalet. Onun da sergileyicisi hakemler olmadı. Bugün bu konuda eksik oldu. Penaltı bence değildi." ifadelerini kullandı.

Fiziksel durumdan dolayı ikinci yarı rakibin etken hale getirdiğini vurgulayan Tekke, "Yorgun durumumuzdan faydalanmaya çalıştılar ama genel hatlarıyla baktığımızda yine hak edilmiş bir 3 puan. Daha iyi olabilir miydi? Evet. Ama bence mutlu olmalıyız. Çünkü şu an geldiğimiz nokta gayet iyi. Önümüzde maçlar var, Kupa maçları var, final niteliğinde maçlarımız var. Yine bu oyuncularımızla beraber umarım az kızacağımız, çok sevineceğimiz maçlar yaşarız. Alanyaspor'la 1,5 seneye yakın güzel zamanlar geçirdik. Onlara da başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kalan maçların hepsini kazanmak için oynayacaklarını dile getiren Tekke, şöyle devam etti:

"Bir gün daha olmuş olsa yani bu maç çok rahatlıkla Pazartesi gününe alınmış olabilirdi. Hatta ricamız oldu en azından bu akşam olsun, 3 saat daha dinlenelim. Sırf bu sebepten dolayı Savic ve Tony'i kullanamadık. Allah'a çok şükür ki maçı da galip bitirdik ve onları riske etme durumumuz olmadı. Çünkü her oyuncuya çok ihtiyacımız var şu dönemde. Pozisyon olarak, oyunun gidişinde bazı belki de insanların düşünmediği mevkilere başkalarını koymak zorunda kalıyoruz. Oyuncular da burada adapte olmak zorunda. Ama bu maç özelinde şunu söylemem lazım. Perşembe günü saat 12.00'de zaten buradan çıktık. Cuma günü 11.00'de antrenman yaptık çocukların dinlenmesi, rejenerasyon. Cumartesi ter antrenmanı, duran top dahi yürüyerek bir iki şey gösterebilme durumumuz oldu. Baskılarımızı sadece yürüyerek gösterebilme şansımız oldu. Yani tekrarımız hiç olmadı. Dolayısıyla bu 3 puan bizim için değerli."

Tekke, oyuncularının sağlıklı olmasının değerli olduğunu kaydederek, "Çocuklar ellerinden geleni yapıyor ama zorunluluktan dolayı bunlar değiştirebileceğimiz durumlar değil. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle ilgilenmeyeceğimizi söylemiştim. Ama şunu söyleyeyim, oyuncuların isteği, arzusu, morali gayet iyi. Bugün 3 puan bana göre ligin en değerli 3 puanı. Kim ne derse desin en zor maçtan sonraki 2 gün sonra oynanan maç ve ilk yarısı bana göre iyinin üzerinde bir maç." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımının maçı için yarın İsviçre'ye gideceğini aktaran Tekke, "İyi iş başardılar, büyük iş gördüler. Güngör hocayı tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum. Bize inancımızı artırdıkları için bizim onlara kocaman bir teşekkür borcumuz var. Türkiye'nin de bir gerçeği var bunu da söylemem lazım. Zorunluluktan oyuncular çıktı belki. Bu çocuklar bunu yapabiliyorlar, bizim çocuklarımız. Söylediğimiz, herkesin bildiği o eksikleri yapmasak, doğrular üzerinde gitsek, bizim bu çocuklarda, bu topraklarda, bu ülkenin çocuklarında bu yetenek var, var… Bağırıyoruz 10 yıldır. Söyleyeceklerim bu kadar." diyerek sözlerini tamamladı.