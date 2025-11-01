Fatih Tekke: Bence hak edilmiş 1'er puan

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "10 kişi kaldıktan sonra savunmayı gayet iyi yaptık. Bence hak edilmiş 1'er puan. Bizim açımızdan artısı cesaretimizi daha üst noktaya çıkarttık diyebilirim" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İki takımın da hak ettiği 1'er puanı aldığına dikkat çeken Fatih Tekke, "Avrupa'nın en formda takımlarından, en iyi kadrolarından birisine karşı, genç oyuncularla, 3 ay önce bir araya gelen bir takım olarak oynadık. Oyunun ilk bölümünde gayet üstündük. Fırsatlar vardı. Rakibimiz bazen ilk yarının son bölümünde geçişlerde tehlike yarattı. Çok iyi, Türkiye'nin üzerinde bir kadroya karşı oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. En önemlisi cesurca oynadık. Bu cesaret bizi ileri taşıyacaktır. 10 kişi kaldıktan sonra savunmayı gayet iyi yaptık. Bence hak edilmiş 1'er puan. Bizim açımızdan artısı cesaretimizi daha üst noktaya çıkarttık diyebilirim" diye konuştu.

'BÖYLE BİR TAKIMLA OYNARKEN HER ŞEYİ İYİ YAPMANIZ LAZIM'

Galatasaray gibi takımlarla oynarken her şeyi iyi yapılması gerektiğini belirten Tekke, "Savic'in sakatlanması top bizdeyken ki oyunumuzu değiştirdi. İkinci yarı böyle bir şey beklemiyordum. Galatasaray ile onuyorsunuz. Alan baskısıyla başladık ama kolay olmuyor. Genelde Galatasaray böyle baskıyla karşılaştığında uzun oynuyor ki birkaç pozisyon da yakaladı. Ön alan bakısı yapsanız 1'e 1 geçebiliyorlar. Uzun topu koruyabilecek iyi oyuncular Galatasaray'da. Böyle bir takımla oynarken her şeyi iyi yapmanız lazım. Biz bugün bunu iyi yaptık. İlk yarı beklediğimiz üstünde topla oynadık" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'I YENMEK, PUAN ALMAK KOLAY DEĞİL'

Galatasaray'ı mağlup etmenin zor olduğunu dile getiren Fatih Tekke, "Biz her takımı aynı şekilde analiz ediyoruz. Bütün rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Galatasaray'ı nasıl analiz ediyorsak diğer takımları da öyle ediyoruz. Galatasaray'ın 3 senedir bir oyun ritmi var. İkinci toplar, geçişler kornerler… Sara'nın attığı topların hepsi aynı noktaya düşüyor. Bunların hepsi avantaj bölgeleri. Geçiş zamanı verdiler mi, verdiler. Galatasaray'ı yenmek, puan almak kolay değil. Oyuncu bazında baktığınız zaman Avrupa'da birçok oyuncuya üstünlük sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son anlarında Onuachu ile aralarında geçen konuşmayı da aktaran Fatih Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5'liye dönünce benim direktifim baskıydı. Oyunculara bunu duyurmak kolay olmadı. 5-2-3 beklerseniz rakibi yaklaştırıyorsunuz. Orta yapma fırsatı buldular. Onuachu da onu söyledi. Baskı yapmalıyız dedim. Açıkçası istediğimiz gibi olmadı ama kırmızı kart olunca mecbur beklemek zorunda kaldık"

'GALATASARAY'IN EN İYİ YAPTIĞI ŞEYLERDEN BİRİSİ ÖN ALAN BASKISI'

Galatasaray'ın yaptığı en önemli işlerden birinin ön alan baskısı olduğunu dile getiren Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da Bayern Münih ve Tottenham maçlarını hatırlıyorum. Burada Galatasaray'ın en iyi kulüpler karşısında iyi ön alan baskısı yaptığını gördük. En iyi yaptığı şeylerden birisi bu. İlk yarının başında takım biraz beni şaşırttı. Baskıyı nasıl kırarız diye rotasyonumuz vardı. İkinci yarıda kullandık. Galatasaray'ın sert baskılarından çıkmak kolay değil. Çıksanız dahi geri gelmeleri hızlı. Bu riski almak kolay değil. Konumlanmamızda bir farklılık var. Onuachu'nun eşleşmesindeki durumları, tutacağı topları ve ikinci topları oynadık. Savunma yapınca biraz zamana oynadık"

'EKSİK OLAN BÖLGE 3'ÜNCÜ BÖLGE'

3'üncü bölgede eksik olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Eksik olan bölge 3'üncü bölge. Biraz daha rakibi ite ite topun ayağımızda kalması gerekiyor. Bunu başarırsak bu oyun formasyonunda en iyi noktaya geleceğiz. Çalıştığımız set hücumlarının çoğunu görmek istiyorum. Ciddi pas kalitesine ve sabra ihtiyaç var. Bu konuda ihtiyacımız var. Çalışıyoruz" dedi.

'İYİYKEN EVET İYİ AMA UÇMAYA GEREK YOK'

Geçtiğimiz sezon takımın başına zor bir dönemde geçtiğini ifade eden Fatih Tekke, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok zor durumdu. Orada hayal yoktu. Kaos vardı. Sadece puan ve oyun anlamında düşünmeyin. İnsanların görmediği, bizim bire bir yaşadığımız, camianın durumu, duygusu henüz tam anlamıyla aşılmış değil. Bu sorumluluk bize yüklendi. Geçen sene iyi işler yaptık. Bu sene sezon başında istediğimiz oyuncuları koşullardan dolayı alamadık. Gençlere yöneldik. Görüp alıp da farklı dediğimiz yok. Bu bizim için iyi. Zamanımız yoktu. Oyuncuları izleyerek devam ettirdik. Geldiğimiz noktada kampta birlikte değillerdi. Sezon başındaki durum, ilk 4 hafta istediğimiz gibi değil, tam tersi olsa ne olacaktı ? Şu an benim için en önemli şey oyuncularıma güven arttı. Bize olan güven arttı. Ama bunu biz geçen sene de yapıyorduk. Çok farklılaştırmadık. Oyuncuların performansı, içerdeki şeylerin düzelmesinde başkanın çok katkısı var. Başarı dediğimiz şey bir yolculuk. Çok başındayız. Zamana ihtiyaç var. İyiyken evet iyi ama uçmaya gerek yok. Bunun için moral desteğe bazen kaybetmeye ihtiyacınız var. Moralimiz yerinde. İyi yoldayız, devam etmek zorundayız"