Fatih Özkan, Ali Koç'a Özür Diledi

Süper Lig'deki ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında Ali Koç'u arkadan ittirerek düşüren Fatih Özkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yaptığı yazılı açıklamayla özür diledi.

Göztepe, Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti. Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Daha sonra ikinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç'u arkadan ittirerek yere düşürdü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan'ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatih Özkan, yaptığı yazılı açıklamayla iki camiadan da özür dilediğini bildirdi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm." - İZMİR