Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 Berabere Kaldı

(ANKARA) -Süper lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Ev sahibi Fatih Karagümrük, 65. dakikada David Datro Fofana'nın attığı golle Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçti. 90 artı 3. dakikada Bruno Petkovic'in golüyle Kocaelispor 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahasında Kocaelispor ile puanları paylaştı.