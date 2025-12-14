Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 Berabere Kaldı
Ev sahibi Fatih Karagümrük, 65. dakikada David Datro Fofana'nın attığı golle Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçti. 90 artı 3. dakikada Bruno Petkovic'in golüyle Kocaelispor 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahasında Kocaelispor ile puanları paylaştı.