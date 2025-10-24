Haberler

Fatih Karagümrük ve Kayserispor 2-2 Berabere Kaldı

Fatih Karagümrük ve Kayserispor 2-2 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Onugkha'nın iki golüyle Kayserispor öne geçti, ancak Fatih Karagümrük, Atakan'ın kafa golüyle eşitliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada kale vuruşunda kaleci Grbic'in ceza yayındaki Berkay'a kısa pasında Furkan Soyalp araya girerek topu ceza sahası sağ çaprazındaki Onugkha'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, kale vuruşu esnasında Cardoso'nun çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada sağ taraftan Opoku'nun ortasında arka direkte Cardoso, kafayla pasını kale önündeki Onugkha'ya aktardı. Onugkha'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

74. dakikada sol tarafta topla buluşan Mendes'in ortasında kale önünde Onugkha kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

79. dakikada Çağtay'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal'i aşan topa iyi yükselen Atakan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

90+1. dakikada Benes, Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Salih Mazlum

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Doh dk. 89), Berkay Özcan (Johnson dk. 76), Serginho (Gray dk. 89), Larsson, Ahmet Sivri (Barış Kalaycı, dk. 76), Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Tiago Çukur, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Ömer Faruk Gümüş

Teknik Direktör: Marcel Licka

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman (Mendes dk. 46), Abdulsamet Burak (Burak Kapacak dk. 46), Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 5), Mane (Opoku dk. 58), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso (Nurettin Korkmaz dk. 90+5), Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Tuci, Kayra Cihan, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller: Larsson (dk. 16 pen.), Atakan Çankaya (dk. 79) (Fatih Karagümrük), Onugkha (dk. 68 ve 74) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Benes (dk. 90+1) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Roco, Kranevitter (Fatih Karagümrük), Abdülsamet Burak, Cardoso, Onugkha, Bennasser (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
