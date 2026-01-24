Haberler

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golü Gabriel Sara'dan (1. dk), Karagümrük'ün golü ise Barış Kalaycı'dan (27. dk) geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Salla'nin dokunuşu sonrası İlkay Gündoğan topukla pasını Sara'ya çıkardı. Sara'nın Balkovec'i geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Fatih Karagümrük'te kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşta Balkovec'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Serginho, ceza sahasına girip pasını Barış Kalaycı'ya bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

33. dakikada sağ kanattan Sara'nın pasında altıpas üzerinde topu göğsüyle kontrol eden İlkay Gündoğan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Traore, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho

Yedekler: Furkan Bekleviç, Bartuğ Elmaz, Johnson, Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Burhan Esoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Icardi, Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Kalaycı (dk. 27) (Fatih Karagümrük), Gabriel Sara (dk. 1) (Galatasaray)

Sarı kart: Jakobs (Galatasaray) - İSTANBUL

