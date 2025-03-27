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Fatih Karagümrük'ün Yeni Stat Projesi İçin Protokol İmzalandı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile diğer yetkililerin katılımıyla imzalandı. 2026 yılında tamamlanması planlanan stat, kulübün önemli bir yatırımı olarak görülüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat projesinin protokolünün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın destekleriyle imzalandığı belirtildi.

Ergün Turan, daha öncesinde 2026 yılında Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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