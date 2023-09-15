Fatih Karagümrük'ten son dakika bombası! Eski Fenerbahçeli Ayew, İstanbul'a geldi

Fatih Karagümrük, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'i sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi. Nottingham Forest ile yollarını ayıran Ganalı futbolcu, transfer döneminin bitmesine saatler kala evraklarının yetişmesi durumunda İstanbul ekibine imzayı atacak.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transfer döneminin kapanmasına saatler kala sürpriz bir hamle yaptı. İstanbul ekibi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Andre Ayew'i İstanbul getirdi.

BELGELER YETİŞİRSE İMZAYI ATACAK

Sports Digitale'nin haberine göre; Fatih Karagümrük, sağlık kontrollerinden geçireceği Andre Ayew'e belgelerinin yetişmesi durumunda imzayı attıracak.

AYEW'İN KARNESİ

Andre Ayew 2018'de transfer olduğu ve 1 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 38 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Ayew Nottingham Forest formasını giydiği geçen sezon ise 13 maçta oynadı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.