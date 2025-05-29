Fatih Karagümrük, Teksüt Bandırmaspor'u Mağlup Ederek Kupayı Kazandı

Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupasını aldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Fatih Karagümrük'lü futbolcular, kendilerini desteklemeye gelenlerle coşkuyu paylaştı.

Kupa töreni için hazırlanan platformda hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Karagümrük'lü futbolcular ve teknik heyete madalyalarını verdi.

Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu tarafından kupanın takım kaptanlarına takdiminin ardından Fatih Karagümrük'lü futbolcular, taraftarla büyük sevinç yaşadı.